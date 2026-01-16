Ричмонд
В Омске готовят к открытию купели на «Зелёном острове»

В этом году площадка будет работать официально.

Источник: Om1 Омск

Окунуться в холодную воду омичи смогут уже 18 января. Там состоится освящение купели митрополитом Омским и Прииртышским Дионисием. Для всех желающих купели будут доступны с 14:00 до 23:00.

В само Крещение, 19 января, купели в затоне Иртыша будут работать с 10:00 до 22:00. На площадке все дни будут дежурить представители экстренных служб.

«На “Зелёном острове” у нас обычно только моржи. В этом году принято решение, что площадка будет массовой. У нас будут специально оборудованные места, где будут ждать люди, будем определённое количество людей запускать, регулировать поток, потом выпускать через отдельный выход.

У нас было большое обсуждение этого вопроса, где мы детально проработали план. Где разместить вход и выход, где стоят палатки на переодевание, где будет бесплатный горячий чай. Внизу будут две палатки. Когда поднимаетесь, там уже и чай", — сообщил Юрий Виноградов, замначальника полиции УМВД России по Омской области.

Министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов предупредил, что важно соблюдать меры безопасности и не окунаться, если есть противопоказания и любые недомогания.

«Купели у нас организованы на Иртыше. Там потерять сознание в момент никак нельзя — там течение. Спасать уже будет некого. Кому противопоказано, лучше воды из крана набрать, она тоже будет освящена», — подчеркнул министр.