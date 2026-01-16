В Новосибирской области у водителя конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду

Как установил суд, в сентябре 2024 года мужчина сел за руль автомобиля «Лада Гранта», находясь в состоянии опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
По решению суда осуждённому назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев.
Кроме того, суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и конфисковал автомобиль «Лада Гранта», принадлежавший нарушителю, в доход государства.