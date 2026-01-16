Ричмонд
В Новосибирской области у водителя конфисковали автомобиль за повторную пьяную езду

Купинский районный суд Новосибирской области вынес приговор жителю Чистоозёрного района, признанному виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в судебных органах.

Источник: Сиб.фм

Как установил суд, в сентябре 2024 года мужчина сел за руль автомобиля «Лада Гранта», находясь в состоянии опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.

По решению суда осуждённому назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, а также лишение права управления транспортными средствами сроком на 1 год и 6 месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и конфисковал автомобиль «Лада Гранта», принадлежавший нарушителю, в доход государства.