В Екатеринбурге врачи спасли мужчину с ранением в сердце

«Кровоточащая рана в зоне “водителя ритма” привела к брадикардии — замедлению ритма сердца вплоть до его остановки. Первая клиническая смерть длилась 21 минуту. Хирурги руками в стерильных условиях ритмично сжимали сердце в раскрытой грудной клетке до тех пор, пока оно снова не начало биться. Повторная остановка сердца длилась 17 минут, но врачи упорно боролись за жизнь пациента и смогли запустить сердце второй раз», — говорится в сообщении.