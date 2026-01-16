В Екатеринбурге врачи спасли мужчину с ранением в сердце

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Врачи екатеринбургской Центральной клинической больницы № 23 спасли мужчину с огнестрельным ранением в сердце, он пробыл в состоянии клинической смерти 38 минут, но благодаря усилиям медиков выжил и проходит восстановление, сообщает пресс-служба минздрава свердловской области.
По данным минздрава, мужчина поступил в больницу с проникающими огнестрельными ранениями груди, с повреждением сердца. Раны обработали и извлекли две пули. После проведения КТ выяснилось, что в грудной клетке, в месте, которое медики называют «зоной водителя ритма», находится третья пуля. Также были обнаружены гемопневмоторакс, перелом ребра и скопление крови в перикарде.
Пациента немедленно перевели в операционную.
«Кровоточащая рана в зоне “водителя ритма” привела к брадикардии — замедлению ритма сердца вплоть до его остановки. Первая клиническая смерть длилась 21 минуту. Хирурги руками в стерильных условиях ритмично сжимали сердце в раскрытой грудной клетке до тех пор, пока оно снова не начало биться. Повторная остановка сердца длилась 17 минут, но врачи упорно боролись за жизнь пациента и смогли запустить сердце второй раз», — говорится в сообщении.
Медицинская бригада во время двухчасовой операции извлекла пулю, ушила рану сердца, стянула грудину пациента специальной проволокой и установила плевральные дренажи. Пациенту для восполнения кровопотери перелили 1,5 литра донорской крови. Мужчина провел 9 дней в реанимации и был переведен в отделение неотложной хирургии. Он провел в больнице месяц. Сейчас проходит реабилитацию.
«Сейчас пациенты с огнестрельными ранениями встречаются редко, особенно с проникающими ранениями в области сердца. Данный случай уникален тем, что, несмотря на длительную остановку сердца, удалось добиться благоприятного исхода — пациент самостоятельно, своими ногами, без осложнений отправился на амбулаторное долечивание», — процитировала пресс-служба слова заведующей отделением неотложной хирургии Центральной городской клинической больницы № 23 Оксаны Усатовой.