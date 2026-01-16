Оплачивать ЖКХ скоро придётся по новым правилам: что изменится

Данная мера направлена на унификацию сроков оплаты для всех потребителей, что должно упростить контроль за своевременностью платежей и снизить вероятность просрочек. В результате у граждан появится больше возможностей планировать свои расходы, ведь знать точные сроки оплаты станет проще.