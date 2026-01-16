Ричмонд
Оплачивать ЖКХ скоро придётся по новым правилам: что изменится

С 1 марта 2026 года в России начнут действовать существенные изменения в системе оплаты жилищно-коммунальных услуг, что должно значительно повлиять на порядок расчетов и взаимодействие между гражданами и поставщиками коммунальных ресурсов.

Нововведения коснутся как владельцев жилых и нежилых помещений, так и арендаторов, поскольку вводят новые правила, регулирующие сроки и порядок оплаты услуг.

Согласно новым правилам, все платежи за коммунальные услуги должны быть внесены не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным.

Данная мера направлена на унификацию сроков оплаты для всех потребителей, что должно упростить контроль за своевременностью платежей и снизить вероятность просрочек. В результате у граждан появится больше возможностей планировать свои расходы, ведь знать точные сроки оплаты станет проще.

Еще одним важным аспектом нововведений является обязательство управляющих компаний отправлять платежные документы не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным.

Это позволит гражданам иметь минимум 10 дней для проверки своих показаний, внесения платежа и исправления возможных ошибок. Такой подход обеспечит более комфортные условия для взаимодействия и снизит риск возникновения конфликтных ситуаций, связанных с неправильными счетами или задержками.

Кроме этого, с начала 2026 года в «ГИС ЖКХ» должна будет публиковаться информация о задолженностях граждан, которая будет связана с данными Федеральной службы судебных приставов.

Новшество предназначено для повышения прозрачности и ускорения процесса обмена информацией между различными государственными структурами. В результате граждане смогут легче получить доступ к актуальной информации о своих задолженностях и исполнительных производствах, что должно способствовать своевременному их погашению.