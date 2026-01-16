Врачи здорового долголетия начнут работать в Новосибирской области

Сейчас в области работают десять взрослых центров здоровья. В 2024 году к их специалистам обратились 52 тысячи человек, а в 2025 году — уже 102 тысячи. Они помогают проверить основные параметры здоровья, отказаться от вредных привычек и скорректировать образ жизни.