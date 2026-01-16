Врачи здорового долголетия начнут работать в Новосибирской области

Центры здоровья Новосибирской области расширят свои функции и введут новую медицинскую специализацию. С 2026 года в их штате появятся врачи здорового долголетия. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Новосибирской области.
Сейчас в области работают десять взрослых центров здоровья. В 2024 году к их специалистам обратились 52 тысячи человек, а в 2025 году — уже 102 тысячи. Они помогают проверить основные параметры здоровья, отказаться от вредных привычек и скорректировать образ жизни.
Новый специалист — врач здорового долголетия — будет оценивать индивидуальные риски старения, включая генетику, питание и образ жизни. Его цель — разработать для каждого человека персональные рекомендации, чтобы сохранить здоровье, физическую активность и ясный ум в старшем возрасте.
В рамках обязательного медицинского страхования введут скрининговые исследования для определения «биологического возраста» пациента. Если он будет на пять лет превышать календарный, перечень обследований для человека расширят. Новый подход направлен на выявление предрисков и механизмов активации старения, а не просто заболеваний.