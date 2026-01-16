Ричмонд
В Челябинской области диких животных и птиц пересчитают по следам

В Челябинской области следопыты пересчитают диких животных.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области начали зимние маршрутные учеты животных. Эксперты «Особо охраняемых природных территорий» обходят 20 государственных заказников. Они высматривают отпечатки лап и копыт на снегу, определяют, какие звери и птицы наследили, сколько их было.

Подобные подсчеты проводят, когда ложатся устойчивые сугробы, на которых долго сохраняются следы.

— Сведения используются для анализа динамики численности животных, оценки распределения видов по территории заказников, а также при планировании биотехнических мероприятий, — пояснили в «ООПТ Челябинский области».