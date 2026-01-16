В Челябинской области диких животных и птиц пересчитают по следам

В Челябинской области начали зимние маршрутные учеты животных. Эксперты «Особо охраняемых природных территорий» обходят 20 государственных заказников. Они высматривают отпечатки лап и копыт на снегу, определяют, какие звери и птицы наследили, сколько их было.