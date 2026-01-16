Президент Беларуси Александр Лукашенко решил, что будет с криптобанками и токенами в Беларуси. Подробности сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в пятницу, 16 января, подписал указ «О криптобанках и отдельных вопросах контроля в сфере цифровых знаков (токенов)». Документ направлен на укрепление имиджа страны как флагмана в сфере финансовых IT-технологий, а также предусматривает создание условий для деятельности в стране криптобанков.
В указе сказано, что криптобанком признается акционерное общество, которому будет предоставлено право совмещать деятельность с использованием токенов с совершением банковских, платежных и других связанных с ними финансовых операций.
Для того, чтобы криптобанк был допущен на рынок, у него должен быть статус резидента Парка высоких технологий. Кроме того, он должен быть включен в реестр криптобанков Национального банка. Вместе с тем при осуществлении своей деятельности криптобанк должен соблюдать требования законодательства, которое предусмотрено в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций и выполнять решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий.
В пресс-службе отметили, что двойное регулирование даст возможность криптобанку предлагать клиентам инновационные финансовые продукты, которые одновременно обладают преимуществами как классических банковских операций, так и технологичностью, быстротой и удобством операций с токенами.
