Лукашенко решил, что будет с криптобанками и токенами в Беларуси

Для того, чтобы криптобанк был допущен на рынок, у него должен быть статус резидента Парка высоких технологий. Кроме того, он должен быть включен в реестр криптобанков Национального банка. Вместе с тем при осуществлении своей деятельности криптобанк должен соблюдать требования законодательства, которое предусмотрено в отношении небанковских кредитно-финансовых организаций и выполнять решения Наблюдательного совета Парка высоких технологий.