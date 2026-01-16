В Омске ОмГТУ повысит стоимость платного обучения в 2026 году

Стоимость обучения на коммерческих местах в ОмГТУ в 2026 году может вырасти. Об этом на пресс-конференции сообщил ректор вуза Павел Корчагин. По его словам, итоговая сумма будет зависеть от уровня инфляции.
«По нормативным документам Минобрнауки, стоимость платного обучения не должна быть ниже нормативной стоимости обучения, устанавливаемой на места государственного бюджета. Она ежегодно повышается на процент инфляции. Поэтому, когда федерация повышает стоимость, мы автоматически повышаем на точно такую же», — рассказал он.
При этом, как подчеркнул ректор, резкого и чрезмерного роста цен в ОмГТУ не ожидается. Не планируется и массовое сокращение коммерческих мест. Их могут уменьшить лишь на отдельных направлениях — там, где набор из года в год оказывается недостаточным.