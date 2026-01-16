Омичам напомнили их «минималку»

Вопросы можно будет задать с 9 до 13 часов.
Как напомнили в ведомстве, в 2026 году величина прожиточного минимума выросла и составила в расчете на душу населения 16 477 рублей (+1 049 рублей к прошлому году). При этом размер «минималки» у разных категорий граждан различается. Так, прожиточный минимум для трудоспособного населения составил в текущем году 17 960 рублей (+1 144 рубля); для пенсионеров — 14 170 рублей (+902 рубля); для детей — 15 983 рубля (+1 018 рублей).
Напомним, размер минимальной зарплаты в регионе тоже вырос с 1 января. Для работников некоммерческих организаций, организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов, он достиг 27 093 рубля; для работников других работодателей — 27 390 рублей. С учетом районного коэффициента 1,15 МРОТ в регионе составляет 31 157 рублей и 31 498,5 рубля соответственно. При этом у работодателей есть возможность подать в региональный Минтруд заявление об отказе от соглашения о минимальной зарплате. Однако такой отказ необходимо будет обосновать.