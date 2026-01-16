Омичам напомнили их «минималку»

Напомним, размер минимальной зарплаты в регионе тоже вырос с 1 января. Для работников некоммерческих организаций, организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов, он достиг 27 093 рубля; для работников других работодателей — 27 390 рублей. С учетом районного коэффициента 1,15 МРОТ в регионе составляет 31 157 рублей и 31 498,5 рубля соответственно. При этом у работодателей есть возможность подать в региональный Минтруд заявление об отказе от соглашения о минимальной зарплате. Однако такой отказ необходимо будет обосновать.