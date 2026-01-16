Казахстанский школьник разработал приложение, которое заинтересовало тысячи учеников

Продолжаем знакомить вас с победителями конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары». Один из них — ученик NIS IB и один из самых юных грантообладателей Асанали Шоманов. Вместе с одноклассниками он разработал игровое приложение для изучения сложных тем в коротком и понятном формате. Платформу назвали ASpan.
Проект быстро набрал популярность в школе Асанали. Однако после получения гранта «Тәуелсіздік Ұрпақтары» удалось вывести его на новый уровень. На выделенные средства были приобретены необходимые вычислительные мощности, оборудование и инструменты для распространения проекта. Таким образом была выпущена первая версия приложения AspanX в App Store.
«Как отметил Президент в своем интервью газете Turkistan: “Будущее страны за талантливой, инициативной, патриотичной молодежью”. И, конечно, нам хочется оправдать это доверие. Я благодарен поддержке государства. Грант “Тауелсіздік ұрпақтары” дал проекту возможность развиваться и выйти за рамки школьной инициативы», — поделился грантообладатель.
ASpan охватывает не только школьную программу, но и дает возможность получить знания по другим темам: финансы, искусство, здоровый образ жизни. Геймификация же помогает удерживать интерес и мотивирует школьников на обучение. Каждый материал рассчитан всего на несколько минут.
При поддержке Министерства культуры и информации проект также был представлен на молодежном форуме в Бишкеке, на конкурсе «100 идей для СНГ», где победил в номинации «Образование».