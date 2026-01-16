Казахстанский школьник разработал приложение, которое заинтересовало тысячи учеников

Продолжаем знакомить вас с победителями конкурса грантов «Тәуелсіздік ұрпақтары». Один из них — ученик NIS IB и один из самых юных грантообладателей Асанали Шоманов. Вместе с одноклассниками он разработал игровое приложение для изучения сложных тем в коротком и понятном формате. Платформу назвали ASpan.