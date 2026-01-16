В Иркутской области построят 25 сельских медобъектов за год

В 2026 году в Иркутской области планируется построить 25 медицинских объектов для сельских территорий. Среди них — 4 врачебные амбулатории и 21 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Об этом КП-Иркутск сообщили в Минздраве региона.
— На строительство будет выделено около 590 миллионов рублей, из которых 440 миллионов — из федерального бюджета и 150 миллионов — из областного, — уточнили в министерстве.
Врачебные амбулатории появятся в посёлке Плишкино и селе Пивовариха (Иркутский округ), рабочем посёлке Октябрьский (Чунский округ) и городе Алзамай (Нижнеудинский район). Новые ФАПы построят в 14 районах области, включая Чунский, Братский, Баяндаевский, Ольхонский и другие.
Все объекты будут современными, оснащёнными необходимым оборудованием для оказания срочной помощи и проведения телеконсультаций. Также на каждой территории будет благоустроена прилегающая территория для комфорта пациентов и персонала.
