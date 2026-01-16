Ричмонд
Прокуратура внесла представление директору «Пермблагоустройства» за плохую уборку снега

Прокуратура Свердловского района Перми выявила нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, допущенные МКУ «Пермблагоустройство». Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Источник: Коммерсантъ

Сотрудники прокуратуры и ГИБДД обследовали участки улиц Чкалова, Героев Хасана, Солдатова и других и установили, что на проезжей части, тротуарах и на остановках транспорта находятся массы рыхлого снега, что не соответствует нормативным требованиям. По результатам проверки директору МКУ «Пермблагоустройство» внесено представление. После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены.

Материалы проверки прокурором района направлены в УМВД России по городу Перми для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.