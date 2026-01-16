В Волгограде мэрия разбирается с высадкой пассажиров автобуса № 88 на мороз

В Волгограде 16 января скандал разгорелся в автобусе № 88. По словам возмущенных пассажиров, водитель выгнал их на мороз из-за того, что кто-то не оплатил проезд. Полный салон людей оказался на улице.
— Водитель автобуса стал кричать, что кто-то не оплатил, и автобус сломался. Открыта дверь, −20 на улице, все мерзнут, тут несовершеннолетние дети. Он сначала нам угрожал, что нас высадит, а теперь он нас морозит, — рассказывает на видео одна из пассажирок.
Сначала люди просто сидели в стоящем на месте с открытыми дверями автобусе, потом и вовсе водитель объявил всем: «Выходите». На остановке в сильный мороз оказались десятки людей. В мэрии Волгограда пообещали разобраться в ситуации.
— Данная информация передана в транспортное предприятие для проведения проверки, — прокомментировали в администрации города.