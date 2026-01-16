В Волгограде мэрия разбирается с высадкой пассажиров автобуса № 88 на мороз

— Водитель автобуса стал кричать, что кто-то не оплатил, и автобус сломался. Открыта дверь, −20 на улице, все мерзнут, тут несовершеннолетние дети. Он сначала нам угрожал, что нас высадит, а теперь он нас морозит, — рассказывает на видео одна из пассажирок.