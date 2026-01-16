С 27 января на участке трассы М-4 в Ростовской области изменится схема движения

С 27 января в Ростовской области изменится схема движения транспорта в районе 964 км трассы М-4 «Дон». Об этом предупреждает госкомпания «Автодор».
Новые требования введут в связи с работами по реконструкции путепровода. Разворот в сторону Ростова-на-Дону будет открыт на 960 км автодороги, а в сторону Москвы — на 969 км.
Водителей просят помнить об изменениях, заранее планировать свои маршруты и быть внимательными в дороге. Нужно строго соблюдать ПДД, а также постоянно следить за скоростью и дистанцией.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.