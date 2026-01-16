Что известно о новой военной базе ПВО США рядом с границей Ирана

Напомним, в Катаре в Эль-Удейде также размещается авиабаза США. На фоне протестов в Иране и угроз со стороны Вашингтона нанести удар по Исламской республике с базы были перемещены шесть самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker ВВС США, персонал объекта также эвакуировали. 15 января стало известно, что самолеты вернулись на авиабазу в Катаре.