Что известно о новой военной базе ПВО США рядом с границей Ирана

Военная база действует как совместный проект США, Катара и Бахрейна. «Это значительный шаг вперед в укреплении регионального оборонного сотрудничества», — цитирует главу Центрального командования США (CENTCOM), адмирала Брэда Купера, «Лента.ру».
Командующий уточнил, что центр ПВО позволит усовершенствовать единую систему воздушной обороны. На объекте будут дислоцироваться американские военные, но в ходе проведения многонациональных учений и тренировок к работе базы намерены привлекать военнослужащих армий Бахрейна и Катара.
Также новый объект включат в систему реагирования на чрезвычайные ситуации — центр будет осуществлять обмен данными и рассылать предупреждения об опасности.
Напомним, в Катаре в Эль-Удейде также размещается авиабаза США. На фоне протестов в Иране и угроз со стороны Вашингтона нанести удар по Исламской республике с базы были перемещены шесть самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker ВВС США, персонал объекта также эвакуировали. 15 января стало известно, что самолеты вернулись на авиабазу в Катаре.