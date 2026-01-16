Самарцы пожаловались на уборку дворов зимой

По словам очевидцев, несмотря на отсутствие снегопада, дворы и подъезды все еще заснежены. Не вся техника вовремя справляется с поставленной задачей. Проверку проделанной работы осуществляет глава города Иван Носков совместно с ГЖИ. Жителям рекомендуют активно участвовать в жизни своих МКД и размещать сообщения в специальных приложениях.