Самарцы пожаловались на уборку дворов зимой

В Самаре и области спецтехника и профильные ведомства продолжают бороться с последствиями прошедших снегопадов. Часть местных жителей в социальных сетях пожаловалась на уборку дворов зимой.
По словам очевидцев, несмотря на отсутствие снегопада, дворы и подъезды все еще заснежены. Не вся техника вовремя справляется с поставленной задачей. Проверку проделанной работы осуществляет глава города Иван Носков совместно с ГЖИ. Жителям рекомендуют активно участвовать в жизни своих МКД и размещать сообщения в специальных приложениях.
— С начала года проверили 487 локаций, выявили более 100 нарушений. В ходе проверки оценивали содержание территории, — отметил мэр.