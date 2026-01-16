Нижегородские доноры смогут получать по 970 рублей за каждую донацию

Хотя само донорство остаётся безвозмездным, вместо бесплатного питания доноры могут выбрать выплату, напомнил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Теперь после каждой донации полагается 970 рублей. Сумма увеличена в связи с ростом прожиточного минимума в регионе на 6,8%. Пока средства выдают наличными, однако в Областном центре крови имени Климовой уже готовятся перейти на безнал.