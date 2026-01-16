Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские доноры смогут получать по 970 рублей за каждую донацию

В Нижегородской области вырос размер денежной компенсации для доноров крови.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Хотя само донорство остаётся безвозмездным, вместо бесплатного питания доноры могут выбрать выплату, напомнил главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Теперь после каждой донации полагается 970 рублей. Сумма увеличена в связи с ростом прожиточного минимума в регионе на 6,8%. Пока средства выдают наличными, однако в Областном центре крови имени Климовой уже готовятся перейти на безнал.

Кроме того, проиндексирована ежегодная выплата для Почётных доноров. Сумма выросла на 4% и теперь составляет 19 497 рублей. Перевод средств на карты МИР планируется завершить до 1 апреля.

Ранее сообщалось, что в 2026 году в Нижегородской области начнут вручать почетный знак «Заслуженный донор».