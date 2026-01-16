Снегоуборочную технику направили по адресам жалоб воронежцев

После массовых жалоб воронежцев на отсутствие борьбы с гололедом и обледенением улиц в управах города активизировали работу с районными комбинатами благоустройства.
За ночь с 15 на 16 января с улиц вывезли более 2,1 тысяч кубометров снега. Всего в ночную смену, по данным мэрии, трудились 154 единицы техники. Удаляли снежные валы, счищали ледяные колеи, обрабатывали пескосоляной смесью.
— Прошедшей ночью проводились работы по обработке пескосоляной смесью и уборке улиц Краснознаменная, Ворошилова, Моисеева, 20-летия Октября, Софьи Перовской, Плехановской, пер. Старинном, 40-лет Октября, Платонова, Челюскинцев, Донбасской, III Интернационала, Войкова, Матросова и других; транспортных развязок и остановок общественного транспорта, — сообщили в управе Ленинского района.
В администрации заверили, что в первую очередь бросили бригады на уборку дорог и участков, на которые жаловались горожане. А тем временем воронежцы продолжают делиться в соцсетях своими трудностями из-за гололеда.