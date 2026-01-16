Интерактивные и по примеру Эстонии: в школах Молдовы появятся новые учебники

По его словам, при выборе учебных пособий решающим критерием станет качество. Перчун уточнил, что теперь учебные материалы будут печататься в четырех цветах, с шрифтами, адаптированными к возрасту учащихся. Учебники будут иметь высокое разрешение, чтобы не утомлять зрение детей и не затруднять процесс обучения.