Интерактивные и по примеру Эстонии: в школах Молдовы появятся новые учебники

КИШИНЕВ, 16 янв — Sputnik. Новые учебники поступят школьникам Молдовы в 2027 году, заявил на пресс-конференции министр образования и исследований Дан Перчун.
По его словам, при выборе учебных пособий решающим критерием станет качество. Перчун уточнил, что теперь учебные материалы будут печататься в четырех цветах, с шрифтами, адаптированными к возрасту учащихся. Учебники будут иметь высокое разрешение, чтобы не утомлять зрение детей и не затруднять процесс обучения.
«Объемные учебники для 1−7 классов будут разделены на два тома. Это решение давно запрашивали ученики и родители, поскольку разделение учебников на несколько частей означает более легкие портфели и, соответственно, здоровье детей», — сказал Дан Перчун.
Перчун сообщил, что Министерство образования введет процедуру сертификации авторов учебников.
«Это означает, что авторы получат дополнительное обучение, поддержку и помощь, что позволит, с одной стороны, увеличить число учителей, которые станут авторами учебников, а с другой — обеспечить тех, кто участвует в процессе разработки учебников, всей необходимой подготовкой, предоставляемой государством бесплатно, для обеспечения высочайшего качества продукции», — пояснил министр.
Оценщики смогут анализировать учебные пособия еще на этапе их разработки, что позволит вносить необходимые корректировки до передачи материалов в печать, добавил Перчун.
Перчун добавил, что по ряду учебных предметов учебники станут интерактивными. Речь идет о математике, биологии, информатике, физике и химии. Министерство образования совместно с учителями и авторами учебников намерено перенять опыт Эстонии и адаптировать используемые там учебные материалы для Республики Молдова.