В КубГУ появилась комната матери и ребенка

В учебном заведении Кубани открылась комната матери и ребенка. Ее оборудовали по нацпроекту «Семья» и программе Минобрнауки РФ «Помоги маме учиться».

Источник: НИА Кубань

Об этом рассказал вице-губернатор Александр Руденко. — Студенческая семья Дмитрия и Анастасии Гулюк учится на 1 курсе магистратуры экономического факультета. Они рассказали, что такие пространства — это прекрасная возможность для молодых мам совмещать учебу и материнство, — написал Александр Руденко в соцсетях.

В комнате можно спокойно перепеленать ребенка, провести все необходимые гигиенические процедуры, покормить и поиграть с ним! Находиться в комнате с ребенком может близкий родственник, пока один из родителей занимается учебой.