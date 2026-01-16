В КубГУ появилась комната матери и ребенка

Об этом рассказал вице-губернатор Александр Руденко. — Студенческая семья Дмитрия и Анастасии Гулюк учится на 1 курсе магистратуры экономического факультета. Они рассказали, что такие пространства — это прекрасная возможность для молодых мам совмещать учебу и материнство, — написал Александр Руденко в соцсетях.
В комнате можно спокойно перепеленать ребенка, провести все необходимые гигиенические процедуры, покормить и поиграть с ним! Находиться в комнате с ребенком может близкий родственник, пока один из родителей занимается учебой.