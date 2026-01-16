Предложен инновационный метод полировки стеклянных поверхностей

По результатам исследований стекло, отполированное новым методом, пропускает 93−95% света, что напрямую влияет на яркость и четкость будущего дисплея. Разработка открывает новые возможности для сверхточного производства оптических материалов, таких как стеклянные подложки для дисплеев и элементы для микроэлектроники. Принцип, лежащий в основе метода, может быть применен и для полировки кремния, что важно для развития наноэлектроники, фотоники и создания высокотехнологичных оптических компонентов.