Девятибалльные пробки парализовали движение в Иркутске вечером 16 января

Рабочая неделя подошла к концу, а домой сибиряки попасть не могут! Почему? А дело все в девятибалльных пробках, парализовавших Иркутск вечером 16 января 2026 года. Судя по картам, в ожидании замерли водители на улицах Советской, 3 Июля, Ленина, Чкалова, Маяковского, Лермонтова и многих других. Также не проехать по Академическому и Иркутному мостам. А вот на Глазковском и плотине ГЭС, на удивление, относительно спокойно.