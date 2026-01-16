Ричмонд
Девятибалльные пробки парализовали движение в Иркутске вечером 16 января

В ожидании замерли водители на улицах Советской, 3 Июля, Ленина, Чкалова.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Рабочая неделя подошла к концу, а домой сибиряки попасть не могут! Почему? А дело все в девятибалльных пробках, парализовавших Иркутск вечером 16 января 2026 года. Судя по картам, в ожидании замерли водители на улицах Советской, 3 Июля, Ленина, Чкалова, Маяковского, Лермонтова и многих других. Также не проехать по Академическому и Иркутному мостам. А вот на Глазковском и плотине ГЭС, на удивление, относительно спокойно.

— Держать стой! — не унывают сибиряки.

Не позавидуешь сейчас и тем, кто стоит на остановках. В город пришли настоящие сибирские морозы, столбик термометра уже показывает — 30 градусов! И это не предел. Напомним, включительно до 21 января действует режим повышенной готовности — опять же из-за резкого похолодания. Ожидается, что температура будет на 7−15 градусов ниже нормы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что на трассе «Байкал» работают дорожные службы и пять экипажей ДПС.