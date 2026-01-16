Рассказываем, куда могут пойти петербургские студенты в свой праздник

День российского студенчества исторически связан с почитанием Святой Татианы, жившей в III веке в Риме. Именно её считают покровительницей студентов. 25 января 1755 года императрица Елизавета Петровна подписала указ о создании Московского университета, а день святой Татьяны стал неофициальным праздником всех учащихся. И только в 1850 году император Николай I распорядился сделать этот день торжеством для студентов высших учебных заведений Империи. Традиция была почти утрачена в советское время, но президентским указом в 2005 году 25 января был официально установлен как «День российского студенчества».