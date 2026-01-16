Ричмонд
Сайт администрации Пермского округа подвергся хакерской атаке

Взломщикам удалось разместить две ложные новости.

Вечером 15 января сайт администрации Пермского муниципального округа взломали, разместив на нем сообщения о повышенном уровне радиации в регионе и намерениях установить памятник убийце и каннибалу Михаилу Малышеву. Как пояснили изданию 59.ru представители органа власти, опубликованная информация является ложной.

В публикации о высоком уровне радиационного фона сообщалось, что в некоторых районах округа зафиксированы значения до 1,5 микрозиверта в час, значительно превышающие норму. Хакеры написали, что причиной этому послужила внештатная ситуация во время испытания ядерной ракеты. Также на сайте была размещена новость о планах установить памятник осужденному за каннибализм Михаилу Малышеву, однако название города не уточнялось.

Сейчас доступ к сайту временно ограничен, а опубликованные новости опровергнуты.