Матери и сыну, пострадавшим от БПЛА в Ростове, предоставят жилье

В Ростове-на-Дону матери и 4-летнему сыну, оставшимся без главы семьи и квартиры после атаки БПЛА, предоставят жилье в маневренном фонде. Об этом рассказала председатель городской думы Лидия Новосельцева.
— Посетила в больнице мальчика и его маму, переживших страшную утрату. Мы можем и должны быть рядом. Передали игрушки и вещи. После выписки семья будет обеспечена маневренным жильем на время восстановления их дома, — рассказала Лидия Новосельцева.
Председатель Ростовской-на-Дону городской думы выразила соболезнования и заверила, что семья не останется один на один с бедой.
Ранее глава донской столицы Александр Скрябин также сообщил, что родным погибшего мужчины будет оказана помощь.
Параллельно сбор средств провели жители города. Например, через Ростовскую Федерацию Киокушинкай люди перечислили 2,1 млн рублей. Также ростовчане передали вещи первой необходимости.
Напомним, атака БПЛА произошла утром 14 января. В ростовской Левенцовке пострадала многоэтажка, в двух квартирах дома произошел пожар, в других жилых помещениях здания выбило стекла. В одной из квартир после удара погиб мужчина, его супруга и сын вовремя вышли в коридор и смогли спастись, им потребовалась медицинская помощь.
