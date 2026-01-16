МВД сказало о задержании руководителя в дорожном предприятии в Беларуси

Правоохранители задержали работника одного из дорожных предприятий Столинского района. Подробности рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
Так, сотрудники ОБЭП установили, что руководитель местного дорожного предприятия причастен к регулярному хищению топлива организации. В гараже у родственника фигуранта нашли канистры с дизельным топливом и бензином.
Выяснилось, что 60-летний житель Столина, находясь на руководящей должности, имел доступ к топливной карте предприятия, и за несколько месяцев украл около 800 литров дизтоплива и еще 300 литров бензина. Ущерб предприятию составил около 3 тысяч белорусских рублей.
В милиции подозреваемый сказал, что украденное топливо хотел использовать для личных нужд. За кражу топлива ему грозит до четырех лет тюрьмы.
