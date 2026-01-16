Ричмонд
МВД сказало о задержании руководителя в дорожном предприятии в Беларуси

В Столине руководитель дорожного предприятия задержан за находку у его родственника.

Источник: Комсомольская правда

Правоохранители задержали работника одного из дорожных предприятий Столинского района. Подробности рассказали в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

Так, сотрудники ОБЭП установили, что руководитель местного дорожного предприятия причастен к регулярному хищению топлива организации. В гараже у родственника фигуранта нашли канистры с дизельным топливом и бензином.

Выяснилось, что 60-летний житель Столина, находясь на руководящей должности, имел доступ к топливной карте предприятия, и за несколько месяцев украл около 800 литров дизтоплива и еще 300 литров бензина. Ущерб предприятию составил около 3 тысяч белорусских рублей.

В милиции подозреваемый сказал, что украденное топливо хотел использовать для личных нужд. За кражу топлива ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Еще ГАИ показала видео ДТП с трамваем, грузовиком и кроссовером в Минске.