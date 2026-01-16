МВД сказало о задержании руководителя в дорожном предприятии в Беларуси

Выяснилось, что 60-летний житель Столина, находясь на руководящей должности, имел доступ к топливной карте предприятия, и за несколько месяцев украл около 800 литров дизтоплива и еще 300 литров бензина. Ущерб предприятию составил около 3 тысяч белорусских рублей.