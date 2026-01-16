В селах Омской области закрылось четыре школы за год

Напомним, ранее мы сообщали что после окончания зимних каникул неожиданно для родителей была закрыта школа в селе Сосновка Азовского района. Как пояснили в районной администрации, в конце декабря 2025-го комиссия признала здание аварийным. Дети учатся в очно-заочном формате, их возят в школу в семи километрах от поселка.