В селах Омской области закрылось четыре школы за год

Их присоединили к более крупным образовательным учреждениям.

За 2025 год в Омской области были закрыты четыре сельских школы. Их присоединили к более крупным образовательным учреждениям.

В числе закрытых школ — Бас-Агашская в Русско-Полянском районе, Кириллинская в Тарском, Александровская в Тевризском и Слободчиковская в Усть-Ишимском районах. Список со ссылкой на региональный минобр привел «НГС55».

Решение о закрытии школ принято из-за снижения численности учеников. Для детей из закрытых школ осуществляется подвоз до ближайших учебных заведений. Также в ведомстве добавили, что окончательное решение о реорганизации принимается по итогам обсуждения вопроса с местными жителями.

Напомним, ранее мы сообщали что после окончания зимних каникул неожиданно для родителей была закрыта школа в селе Сосновка Азовского района. Как пояснили в районной администрации, в конце декабря 2025-го комиссия признала здание аварийным. Дети учатся в очно-заочном формате, их возят в школу в семи километрах от поселка.