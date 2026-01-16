Viola продолжает владеть товарными знаками в России

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Производитель продуктов питания Viola продолжает владеть своими основными товарными знаками в России, сообщили РИА Новости в компании.
В четверг стало известно, что Viola лишилась в России одного из своих товарных знаков — черно-белого логотипа с изображением девушки.
«Компания владеет и другими товарными знаками, где изображение девушки является неотъемлемой частью. Основные товарные знаки компании продолжают свое действие», — рассказали в компании.
Как отметили в компании, ею была повторно подана заявка на регистрацию товарного знака в виде черно-белого логотипа с девушкой.