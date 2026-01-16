Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду

МЧС предупреждает жителей Башкирии о сильном ветре.

Источник: Комсомольская правда

Завтра, 17 января, в Башкирии прогнозируется ухудшение погоды из-за сильного ветра. Согласно данным от регионального МЧС, его порывы могут достигать 16 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют водителям быть особенно внимательными: соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость. Автомобили лучше не оставлять рядом с деревьями или ненадежными конструкциями, которые могут упасть.

Если сильный ветер застал вас на улице, следует как можно быстрее укрыться в ближайшем безопасном месте, например, в подземном переходе или подъезде жилого дома.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.