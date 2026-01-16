В Башкирии ожидается усиление ветра до 16 метров в секунду

Завтра, 17 января, в Башкирии прогнозируется ухудшение погоды из-за сильного ветра. Согласно данным от регионального МЧС, его порывы могут достигать 16 метров в секунду.
Спасатели рекомендуют водителям быть особенно внимательными: соблюдать безопасную дистанцию и не превышать скорость. Автомобили лучше не оставлять рядом с деревьями или ненадежными конструкциями, которые могут упасть.
Если сильный ветер застал вас на улице, следует как можно быстрее укрыться в ближайшем безопасном месте, например, в подземном переходе или подъезде жилого дома.
