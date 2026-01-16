В районе Уфы перенесли место организации крещенских купаний

Жителей и гостей Калининского района предупредили о том, что место организации крещенских купаний было перенесено. Как пояснили в муниципалитете, такое решение приняла комиссия по ЧС в связи с движением льда, образованием торосов и разрушением ледяного покрова в районе Князевской переправы на реке Уфе.
Новая купель будет расположена на территории комплекса «Райский берег» около озера Теплое.
Напомним, что 19 января православные отметят один из главных праздников — Крещение Господне. В Уфе верующие смогут совершить обряд омовения в купелях во всех семи районах города.