В районе Уфы перенесли место организации крещенских купаний

Жителей и гостей Калининского района предупредили о том, что место организации крещенских купаний было перенесено. Как пояснили в муниципалитете, такое решение приняла комиссия по ЧС в связи с движением льда, образованием торосов и разрушением ледяного покрова в районе Князевской переправы на реке Уфе.