Врачи предупредили воронежцев о рисках при купании в проруби

Резкий спазм сосудов и скачок давления — лишь часть рисков, с которыми сталкиваются любители зимнего купания. Чтобы традиционное погружение в прорубь на Крещение не закончилось в больнице, пресс-служба регионального Минздрава 16 января поделилась инструкцией, как воронежцам правильно подготовить организм к температурному шоку.
Врачи назвали пять главных правил безопасности, которые помогут избежать экстренных ситуаций.
Так, если у вас есть хронические заболевания, сначала обсудите свои планы по нырянию с доктором.
Кстати, по словам медиков, алкоголь категорически запрещен как до, так и после погружения в купель.
Нырять в прорубь с головой тоже не рекомендуется, чтобы избежать спазма сосудов головного мозга.
Перед тем как зайти в воду, эксперты советуют уделить внимание легкой разминке: поприседать или сделать махи руками, чтобы подготовить мышцы.
— А сразу после выхода из проруби быстро разотритесь полотенцем и наденьте сухую теплую одежду, — добавили специалисты.
Напомним, что в ночь на 19 января в Воронеже оборудуют 8 купелей в пяти районах города — Железнодорожном, Левобережном, Центральном, Советском и Ленинском. Окунуться можно будет в купели храма у святого источника на ул. Софьи Перовской, 96, на водохранилище — у Адмиралтейской площади, в районе санатория имени Горького, возле Успенского храма в Левобережном районе, около смотровой площадки ул. Одинцова, 25д, на реке Усманка — у Троицкого храма (Боровое), у ул. Пляжной, 1 (Боровое) и на Малышевских озерах (озеро Рылеево).