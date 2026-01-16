Врачи предупредили воронежцев о рисках при купании в проруби

Напомним, что в ночь на 19 января в Воронеже оборудуют 8 купелей в пяти районах города — Железнодорожном, Левобережном, Центральном, Советском и Ленинском. Окунуться можно будет в купели храма у святого источника на ул. Софьи Перовской, 96, на водохранилище — у Адмиралтейской площади, в районе санатория имени Горького, возле Успенского храма в Левобережном районе, около смотровой площадки ул. Одинцова, 25д, на реке Усманка — у Троицкого храма (Боровое), у ул. Пляжной, 1 (Боровое) и на Малышевских озерах (озеро Рылеево).