Митрополит Алексий рассказал о новой традиции челябинцев после венчания

Молодые обходят вокруг памятник «Собор Архистратига Михаила».

Митрополит челябинский и миасский Алексий рассказал на встрече с руководителями средств массовой информации региона о новой традиции среди молодожёнов. Об этом сообщает КП-Челябинск.

По словам священнослужителя, после венчания в Христорождественском соборе молодые проходят к новой скульптуре «Собор Архистратига Михаила», которая недавно была открыта рядом с храмом, и обходят монумент вокруг.

Отметим, что ещё одним важным событием, касающимся Кафедрального Собора Рождества Христова, митрополит назвал открытие первого в стране музея истории христианского искусства.