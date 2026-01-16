Митрополит Алексий рассказал о новой традиции челябинцев после венчания

Митрополит челябинский и миасский Алексий рассказал на встрече с руководителями средств массовой информации региона о новой традиции среди молодожёнов. Об этом сообщает КП-Челябинск.
По словам священнослужителя, после венчания в Христорождественском соборе молодые проходят к новой скульптуре «Собор Архистратига Михаила», которая недавно была открыта рядом с храмом, и обходят монумент вокруг.
Отметим, что ещё одним важным событием, касающимся Кафедрального Собора Рождества Христова, митрополит назвал открытие первого в стране музея истории христианского искусства.