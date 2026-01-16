Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович сказал про действия сил специального назначения вдоль границы Беларуси, пишет БелТА.
Обозначая обстановку у границ Беларуси, госсекретарь Совбеза обратил внимание на пролеты авиации, разведку, действия сил специального назначения вдоль белорусской госграницы. Также он сказал о недавних учениях США на полигоне в Пабраде в соседней с Беларусью Литве, с задействованием подразделения численностью в 900 человек в 15 километрах от границы.
— Мы же видим, что происходит на сопредельной территории. Пролеты авиации, разведка, действия сил специального назначения вдоль нашей государственной границы, — перечислил он.
И здесь Вольфович указал на то, что Беларусью не проводится политика, провоцирующая соседей к подобным действиям. А все мероприятия и учения проводятся в глубине территории республики, на отдаленных от границ полигонах.
— Не провоцируя никого и не угрожая никому. Мы не увеличиваем свои Вооруженные силы, — прокомментировал госсекретарь Совбеза.
Отдельно Вольфович добавил, что в Вооруженных силах Беларуси делают упор на качество, содержание, подготовку и бережное отношение.
— Беларусь была и остается миролюбивой страной, которая готова к добрососедским конструктивным взаимоотношениям и диалогу, — -заключил Александр Вольфович.
Ранее госсекретарь Совбеза Вольфович сказал о масштабной проверке Вооруженных Сил Беларуси по поручению Лукашенко.
Еще МВД сказало о задержании руководителя в дорожном предприятии в Беларуси.