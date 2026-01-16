В Краснодаре все учебные учреждения работают штатно, несмотря на непогоду

Более 1,2 тыс. сотрудников учебных заведений ежедневно убирают территории до и после занятий. По словам мэра, в работах участвуют все — от дворников до директоров: они расчищают дорожки и тротуары. К процессу также присоединились старшеклассники и родители некоторых учеников.