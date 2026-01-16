Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Почти неделю не выходит на связь!»: спасатели раскрыли тайну пропажи метеоролога

В Бурятии отыскали метеоролога, не выходившего на связь.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии спасателей подняли по тревоге. С метеостанции на Ушканьих островах с 10 января 2026 года перестали поступать сигналы — метеоролог пропал из эфира почти на неделю! Что с ним случилось? Гадать и ждать времени не было, поэтому специалисты экстренно отправились в путь.

Как сообщили КП-Иркутск в Байкальском поисково-спасательном отряде, утром 16 января вертолёт МЧС с командой спасателей и врачом на борту вылетел из Иркутска в рискованную экспедицию к заснеженным островам.

Спасателей подняли по тревоге. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.

— Борт приземлился возле станции на острове Большой Ушканий, и… метеоролог сам вышел встречать гостей! Как выяснилось, с ним всё было в полном порядке. Он не нуждался ни в медицинской помощи, ни в эвакуации, — рассказали в отряде.

Метеоролог пропал из эфира почти на неделю. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.

Тайна «исчезновения» была раскрыта самым неожиданным образом — сибиряк спокойно продолжил свою работу, оставшись на посту среди байкальских льдов.

Тайна «исчезновения» была раскрыта самым неожиданным образом. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что сибирячка спасла четверых детей из страшного пожара.