Населенные пункты в трех территориях Ростовкой области остались без воды

Перебои с водой произошли в городе Гуково, Каменском и Красносулинском районах Дона.

Источник: Комсомольская правда

16 января подача воды была ограничена в трех территориях Ростовской области — в городе Гуково, Каменском и Красносулинском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.

Порыв произошел на магистральном водоводе вблизи хутора Вишневецкого, аварийные работы уже ведутся.

Холодная вода от насосных станций не поступает в хутор Старая Станица, поселок Рубежный и хутор Волченский (Каменский район), а также хутор Ясный и поселок Первомайский (населенные пункты Гуковского и Алмазненского направлений).

Вода со сниженным давлением подается в поселок Тацин, хутор Комиссаровка и некоторые другие населенные пункты Красносулинского района, а также в город Гуково (котельные имеют резервные запасы воды).

Организован подвоз воды по заявкам. Ремонт должны выполнить к 22 часам 16 января. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ».

Добавим, водоснабжение города Зверево ведется в штатном режиме.

