Населенные пункты в трех территориях Ростовкой области остались без воды

16 января подача воды была ограничена в трех территориях Ростовской области — в городе Гуково, Каменском и Красносулинском районах. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава минЖКХ региона Антонина Пшеничная.
Порыв произошел на магистральном водоводе вблизи хутора Вишневецкого, аварийные работы уже ведутся.
Холодная вода от насосных станций не поступает в хутор Старая Станица, поселок Рубежный и хутор Волченский (Каменский район), а также хутор Ясный и поселок Первомайский (населенные пункты Гуковского и Алмазненского направлений).
Вода со сниженным давлением подается в поселок Тацин, хутор Комиссаровка и некоторые другие населенные пункты Красносулинского района, а также в город Гуково (котельные имеют резервные запасы воды).
Организован подвоз воды по заявкам. Ремонт должны выполнить к 22 часам 16 января. Ответственная организация — ГУП РО «УРСВ».
Добавим, водоснабжение города Зверево ведется в штатном режиме.
