Выявлена молекула, помогающая телу человека подавлять хронические воспаления

«Одним из примеров применения этого открытия может стать терапия от ревматоидного артрита, при развитии которого иммунитет начинает атаковать клетки, составляющие основу хрящевой ткани. Вещества, подавляющие разложение эпокси-оксилипинов ферментом SEH, в теории могут замедлить или даже остановить процесс разрушения суставов, если использовать их в комбинации с уже существующими лекарствами или даже отдельно от них», — подытожила Бракен.