«За что мы платим при въезде на косу?»: калининградцы рассказали о сугробах на остановках и нечищеных дорогах

Как пишут калининградцы, во многих местах автобусы останавливаются у неубранных остановок — выйти можно только через одну дверь, остальные ведут прямо в сугроб. Жительница посёлка Шоссейный описала ситуацию так: «Я уже сбилась, какой круг ада по счёту. До остановки ещё далеко, чапаю по снежной каше. Никто даже не посыпал тротуар, не говоря уже о расчистке».