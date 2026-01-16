Счета за газ и отопление будут ещё больше: Прошедшая ночь была самой морозной — минус 19, холода продержатся до конца января

Прошедшая ночь (с 15 на 16 января) стала самой морозной с начала зимы, сообщили в Гидрометеослужбе Молдовы.
Самый сильный мороз зафиксировали на севере страны до −19°C.
В центре температура опускалась до −13…−16°C.
В Гагаузии — до −16…−11°C.
Синоптики отмечают, что холодная погода сохранится до конца января.
В такие дни сложно нагреть жилища. Тяжело будет всем — счета запредельные. И тем, у кого центральное отопление, и тем, кто обогревается газом или дровами — таких в Молдове 60%.
