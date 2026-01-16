Эксперты выяснили, каких работодателей выбирает молодежь на старте карьеры

Молодые специалисты сначала предпочитают трудоустраиваться в крупные корпорации, а уже потом обращают внимание на альтернативные пути построения карьеры. К таким выводам пришли эксперты Центра внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ, которые провели исследование и изучили факторы, влияющие на карьерные решения молодежи. Опрос был проведен среди 2 600 школьников, студентов и участников олимпиад со всех регионов страны.
В списке работодателей по выбору молодежи лидируют крупные технологические компании. Так, в качестве желаемого первого трудоустройства 57% опрошенных выбрали Сбер. На втором месте Яндекс с 51% опрошенных. Затем идут Т-банк (42%), Wildberries (37%), Ozon (35%) и VK (34%).
Среди факторов, важных для молодого поколения, были отмечены не только высокая зарплата, но и поддержка руководства (50%), комфортная среда (48%), ощущение значимости своего труда (34%) и возможности для роста.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— Поддержка молодежи — это стратегическая инвестиция в будущее Ростовской области и всего Юга России. Наша общая цель — дать студентам не только теоретические знания, но и научить практическим навыкам, востребованным сегодня на рынке труда. Проще говоря, еще до получения диплома погрузить в мир, который их ждет за пределами вуза, у современного работодателя, — поделился управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.
По его словам, банк постепенно переходит от традиционных стажировок и обучающих лекций к формированию и укреплению существующей образовательной экосистемы на Дону. Поэтому уже совместно с ведущими вузами и министерством образования области реализуются различные учебные программы, в том числе по искусственному интеллекту и ИТ. И важным шагом в этом направлении станет открытие в Ростове-на-Дону «Школы 21».
Отмечается, что в 2026 году работа с молодежью и студентами на Дону будет продолжена еще в большем масштабе. Среди запланированных мероприятий — празднование Дня российского студенчества, финал молодежного конкурса «Краса студенчества Ростова-на-Дону», обучение основам работы с искусственным интеллектом для студентов и многое другое.