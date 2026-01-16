В Ростове порыв на водоводе оставил без воды три района. Информацию подтвердил министр ЖКХ региона Антонина Пшеничная в своём Telegram-канале, уточнив конкретные территории, где произошло отключение.
В Ростовской области произошли сбои в водоснабжении из-за аварии на магистральном водоводе в районе хутора Вишневецкий. Полностью прекращена подача воды в городе Гуково, а также в части населенных пунктов Каменского и Красносулинского районов.
В частности, в Каменском районе без воды остался хутор Старая Станица, а в Красносулинском — поселок Рубежный, хутор Волченский и населенные пункты Гуковского и Алмазненского направлений, включая хутор Ясный и поселок Первомайский. На Зверевском направлении и в некоторых поселениях Красносулинского района (поселок Тацин, хутор Комиссаровка) наблюдается пониженное давление в водопроводной сети. Жители города Зверево получают воду в штатном режиме.
По словам министра, ремонтные бригады работают круглосуточно, и завершить устранение аварии планируется к 22:00 16 января.