Глава Минздрава Челябинской области получила представление Генпрокуратуры

Министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская получила представление Генпрокуратуры, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

Реакция последовала после проверки по факту нарушения прав пациентов с сахарным диабетом на льготное лекарственное обеспечение.

«Один из них в течение трех месяцев не обеспечивался аналогом человеческого инсулина, еще девять — тест-полосками», — говорят в Управлении Генпрокуратуры по УрФО.

Там фиксируют факты «неисполнения сотрудниками учреждений здравоохранения обязанности по направлению в региональный Минздрав сведений о нуждаемости пациентов в лекарственных препаратах».

Более того, в поликлинике № 8 Челябинска отказывали в записи на прием к эндокринологу больному, у которого наблюдалось повышение сахара крови.

«По всем этим фактам руководителям четырех медицинских организаций и министру здравоохранения Челябинской области внесены представления», — добавляют в надзорном ведомстве.

После прокурорского вмешательства всем обратившимся проведены дополнительные обследования, скорректированы схемы лечения, выданы лекарственные средства и медицинские изделия, обеспечено доукомплектование больниц и поликлиник эндокринологами, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности.