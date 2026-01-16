Глава Минздрава Челябинской области получила представление Генпрокуратуры

Реакция последовала после проверки по факту нарушения прав пациентов с сахарным диабетом на льготное лекарственное обеспечение.
«Один из них в течение трех месяцев не обеспечивался аналогом человеческого инсулина, еще девять — тест-полосками», — говорят в Управлении Генпрокуратуры по УрФО.
Там фиксируют факты «неисполнения сотрудниками учреждений здравоохранения обязанности по направлению в региональный Минздрав сведений о нуждаемости пациентов в лекарственных препаратах».
Более того, в поликлинике № 8 Челябинска отказывали в записи на прием к эндокринологу больному, у которого наблюдалось повышение сахара крови.
«По всем этим фактам руководителям четырех медицинских организаций и министру здравоохранения Челябинской области внесены представления», — добавляют в надзорном ведомстве.
После прокурорского вмешательства всем обратившимся проведены дополнительные обследования, скорректированы схемы лечения, выданы лекарственные средства и медицинские изделия, обеспечено доукомплектование больниц и поликлиник эндокринологами, виновные лица привлечены к установленной законом ответственности.