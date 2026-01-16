Почему зимой мы впадаем в спячку?

"Зима — это период, когда многие из нас начинают ощущать постоянную усталость и сонливость, — отмечает Алёна Парецкая. — Почему? Одна из главных причин — это сокращение светового дня. Дни становятся короче, и это напрямую влияет на уровень серотонина — гормона счастья. Когда световой день уменьшается, выработка серотонина снижается, а уровень мелатонина, отвечающего за сон, увеличивается. Это приводит к тому, что мы чувствуем себя более уставшими и сонливыми.