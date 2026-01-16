Почему зимой мы впадаем в спячку?

Волгоградский врач Алёна Парецкая рассказала, почему зимой так хочется спать.
"Зима — это период, когда многие из нас начинают ощущать постоянную усталость и сонливость, — отмечает Алёна Парецкая. — Почему? Одна из главных причин — это сокращение светового дня. Дни становятся короче, и это напрямую влияет на уровень серотонина — гормона счастья. Когда световой день уменьшается, выработка серотонина снижается, а уровень мелатонина, отвечающего за сон, увеличивается. Это приводит к тому, что мы чувствуем себя более уставшими и сонливыми.
Холодная погода: зимние температуры заставляют наш организм тратить больше энергии на поддержание тепла. Это значит, что мы можем быстрее уставать и чувствовать необходимость в отдыхе. Холод может стать настоящим врагом нашей активности!
Сезонная депрессия тоже даёт себя знать: недостаток солнечного света ведёт к апатии, потери интереса к привычным вещам, плохому настроению. Многие из нас становятся более чувствительными к изменениям погоды и освещения, что сказывается опять же на уровне энергии".
Бороться с зимней сонливостью можно, указывает Алёна Парецкая.
"Поможет яркое освещение: используйте яркие лампы утром или попробуйте светотерапию, это урегулирует уровни серотонина и мелатонина. Активность на свежем воздухе очень важна — даже 15−20 минут прогулки значительно повышают настроение.
Соблюдайте режим сна, ложась и вставая в одно и то же время. Это поможет организму настроиться на правильный ритм и улучшить качество сна.
Стоит проверить уровень витамина D. Он вырабатывается на солнце, потому не пропускайте солнечные дни — идите на улицу! Если витамина D мало, то усталость усиливается. В таком случае стоит обратиться к врачу.
Зима — испытание для организма, потому старайтесь в этот период относиться к себе особо бережно и внимательно".