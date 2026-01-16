Загадки с ответами для взрослой компании, которые подойдут для посиделок и корпоратива

В словарях термин «загадка» определяется как иносказательное описание предмета или явления, данное в краткой форме, которое нужно разгадать. Она относится к малому жанру фольклора. В древнерусских текстах это слово впервые встречается с середины XVII века. Но сами загадки появились в мире гораздо раньше: историки считают, что в Средиземноморье они были распространены в I тысячелетии до нашей эры, а в Древнем Египте — в III тысячелетии до нашей эры. Там их нередко использовали в качестве элемента обучения и испытаний аристократов в спорных моментах.