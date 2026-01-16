Пожилые омичи, получающие пенсии через почту, могут управлять ее доставкой

Интересное нововведение и с получением посылок: жители Омской области теперь могут забирать письма и бандероли, не стоя в очереди к почтовому работнику. Корреспонденция будет ждать получателей в установленных в отделениях почтоматах. Новый сервис позволяет получать письма и бандероли в автоматических почтовых станциях самостоятельно, без участия оператора отделения, меньше чем за минуту. Если адресату приходит несколько отправлений, их закладывают в одну ячейку почтомата. Услуга доступна получателям, номер телефона которых был указан при отправке.