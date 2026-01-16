Пожилые омичи, получающие пенсии через почту, могут управлять ее доставкой

В 2025 году, Почта России внедрила несколько существенных нововведений, которые помогут омичам, пользующихся услугами почтовых отделений. Теперь пожилые омичи могут управлять доставкой своей пенсии, а посылки и бандероли можно забирать из почтоматов, не стоя в очереди.
Почта России запустила на своем сайте специальный раздел «Пенсии и социальные выплаты», где жители Омской области теперь могут в режиме реального времени получать информацию о пенсиях и социальных выплатах, а также управлять их доставкой. Также, что касается интернет возможностей — компания обновила мобильное приложение, добавив возможность генерации QR-кода в офлайн-режиме. Теперь для получения посылок омичам больше не нужен доступ к интернету или наличие при себе паспорта.
Интересное нововведение и с получением посылок: жители Омской области теперь могут забирать письма и бандероли, не стоя в очереди к почтовому работнику. Корреспонденция будет ждать получателей в установленных в отделениях почтоматах. Новый сервис позволяет получать письма и бандероли в автоматических почтовых станциях самостоятельно, без участия оператора отделения, меньше чем за минуту. Если адресату приходит несколько отправлений, их закладывают в одну ячейку почтомата. Услуга доступна получателям, номер телефона которых был указан при отправке.