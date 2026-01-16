МЧС опубликовало адреса 17 безопасных купелей на Крещение в Петербурге

— Крещение Господне — один из главных православных праздников. Для желающих совершить традиционное омовение подготовили места, где создали все условия, чтобы горожане могли не опасаться за свою жизнь и здоровье. Прошу пользоваться только официальными купелями. Желаю всем бодрости духа и здоровья, — обратился губернатор Александр Беглов.