МЧС опубликовало адреса 17 безопасных купелей на Крещение в Петербурге

19 января прихожане Русской православной церкви отметят Крещение или Богоявление. В связи с этим в Петербурге подготовили 17 оборудованных прорубей, где будут дежурить спасатели, бригады, скорой помощи, полицейские и волонтеры. Полный список безопасных купелей опубликовало городское управление МЧС России.
— Крещение Господне — один из главных православных праздников. Для желающих совершить традиционное омовение подготовили места, где создали все условия, чтобы горожане могли не опасаться за свою жизнь и здоровье. Прошу пользоваться только официальными купелями. Желаю всем бодрости духа и здоровья, — обратился губернатор Александр Беглов.
Главную купель у Петропавловской крепости осветят днем 19 января. Окунуться в ледяную воду можно будет с 13:00 до 22:00.
