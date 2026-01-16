Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бедных в Татарстане стало меньше почти вдвое

КАЗАНЬ, 16 января, ФедералПресс. Республика Татарстан вошла в десятку регионов, где с 2021 по 2024 годы зафиксировано максимальное сокращение численности населения которое находится за чертой бедности. За три года этот показатель снизился на 41,6%.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Регионы России продемонстрировали значительное снижение численности населения, находящегося за чертой бедности. Наибольшее уменьшение показателя было зафиксировано в диапазоне от 39,9% до 45,5%», — сообщают аналитики исследовательского агентства «ПромРейтинг».

Татарстан занял пятую строчку в топ-10, а лидером среди регионов оказался Чукотский автономный округ: в этом субъекте РФ число бедных сократилось на 45,6%.

Среди других регионов ПФО в десятку также попали Мордовия (40,8%) и Удмуртия (40,6%) — шестое и седьмое места в рейтинге соответственно.

В то же время по результатам 2024 года список российских регионов с самым большим количеством людей, живущих за пределами черты бедности, возглавила Москва. Следом идет Подмосковье, где эта цифра достигает 423,7 тысячи жителей. Замыкает лидирующую тройку Краснодарский край, в котором примерно 411 тысяч граждан находятся в непростой экономической ситуации.

В первую десятку также вошли: Республика Дагестан (378,5 тысячи человек), Тюменская область (321,3 тысячи человек), Ростовская область (319,4 тысячи человек), Республика Башкортостан (314,2 тысячи человек), Красноярский край (313,1 тысячи человек) и Ставропольский край (267,7 тысячи человек).

Ранее «ФедералПресс» писал о том, почему в России рекордно низкая бедность. На этот вопрос ответил экономист Владимир Климанов.