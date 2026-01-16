Бедных в Татарстане стало меньше почти вдвое

В то же время по результатам 2024 года список российских регионов с самым большим количеством людей, живущих за пределами черты бедности, возглавила Москва. Следом идет Подмосковье, где эта цифра достигает 423,7 тысячи жителей. Замыкает лидирующую тройку Краснодарский край, в котором примерно 411 тысяч граждан находятся в непростой экономической ситуации.