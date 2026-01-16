82 новых автобуса вышли на маршруты в Нижнем Новгороде

Новые автобусы закупили в Нижнем Новгороде в конце прошлого года, а в январе они прошли всю необходимую подготовку для ввода в эксплуатацию. Всего на улицы города вышли 46 автобусов большого класса марки ЛиАЗ и 36 — среднего класса марки ПАЗ. Они уже курсируют по маршрутам № 16, 93, 73, 92, 27, 7, 95, 25 и других.