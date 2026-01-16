Ученые сказали, что на Солнце образовалась корональная дыра в миллион километров — что ждать белорусам

Ученые ИКИ РАН отметили, что активное появление корональных дыр на Солнце началось еще в первые месяцы 2025-го, что повлияло на рост магнитных бурь на Земле на 60%. При этом предполагается, что магнитных бурь будет становиться только больше в ближайшие два года.