Ученые сказали, что на Солнце образовалась корональная дыра в миллион километров — что ждать белорусам

Ученые показали, сформировавшуюся на Солнце корональную дыру протяженностью в миллион километров. Что ждать белорусам и другими жителям Земли рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
Ученые ИКИ РАН отметили, что активное появление корональных дыр на Солнце началось еще в первые месяцы 2025-го, что повлияло на рост магнитных бурь на Земле на 60%. При этом предполагается, что магнитных бурь будет становиться только больше в ближайшие два года.
— Рост числа магнитных бурь может продолжаться еще не менее двух лет, примерно до 2028 года, — пояснили в лаборатории.
А уже после пика 2028 года, как предполагают ученые, начнется стремительная деградация всех видов солнечной активности. Солнечный минимум ожидается на рубеже 2029−2030 годов.
— По тем же причинам ближайшие два года будут благоприятны для наблюдения северных сияний, — констатировали специалисты.
