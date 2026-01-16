Зима в «Лимпопо»: как переживают холода обитатели зоопарка

Пока одни животные с удовольствием встречают снег, другие предпочитают пережидать холод в укрытии. Выдры, например, кажутся совершенно счастливыми. Они с радостью купаются, несмотря на минусовую температуру, ведь имеют невероятно густую шубку с водонепроницаемым подшерстком, и даже резвятся в сугробах. А вот красные волки, судя по выражению их морд, явно не в восторге от зимней стужи. Альпаки, похоже, все еще празднуют Новый год. В их вольере до сих пор стоит украшенная ёлка, которую они, вероятно, не упустят возможности пожевать. Жираф, напротив, предпочитает теплую обстановку. Он не выходит из своего укрытия и наблюдает за происходящим с расстояния. Зато белый медведь и полярные волки чувствуют себя в своей стихии. Они активно гуляют по территории, наслаждаясь морозной погодой и свежим воздухом.